Nel settore marittimo-portuale del Mar Ligure Orientale, solo il 7% degli addetti nei porti di Marina di Carrara e La Spezia sono donne. La presenza femminile rimane molto limitata, facendo emergere una rappresentanza ancora minoritaria in questo ambito. I dati sono stati raccolti per evidenziare la composizione attuale del personale nei due porti.

Solo il 7% degli addetti nei porti di Marina di Carrara e La Spezia è composto da donne, un dato che evidenzia una presenza femminile ancora marginale nel settore marittimo-portuale del Mar Ligure Orientale. Durante le celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, il comitato unico di garanzia dell’ente ha ospitato un convegno intitolato Quello che le donne non dicono..ma fanno, dove sono stati presentati questi numeri preoccupanti ma anche segnali di cambiamento generazionale. I dati indicano che la componente femminile è prevalentemente confinata ai ruoli amministrativi, mentre le mansioni operative e i livelli dirigenziali restano quasi esclusivamente maschili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porti: solo il 7% di donne, ma il cambiamento è in atto

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