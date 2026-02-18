Il cambiamento climatico continua a peggiorare, e l’Europa rischia di restare immobile per decisioni politiche. Le emissioni di gas serra sono aumentate negli ultimi mesi, ma alcuni governi preferiscono ignorare il problema. La mancanza di interventi concreti si traduce in eventi meteorologici più estremi e danni alle colture agricole. La situazione richiede misure urgenti, invece molte nazioni evitano di adottare politiche efficaci. La questione climatica richiede azioni rapide: il tempo a disposizione sta finendo.

“In direzione ostinata e contraria” era il manifesto di Fabrizio De André: andare contro la corrente del conformismo nei confronti del potere. Oggi la direzione ostinata e contraria non è quella di chi è contro il potere, ma di chi lo esercita, negando una realtà fisica non più opinabile. Il cambiamento climatico non è una previsione. È un fenomeno in atto, con ondate di calore record, alluvioni sempre più intense, mareggiate devastanti, siccità prolungate, incendi, crisi agricole, infrastrutture danneggiate, premi assicurativi in aumento. La scienza, attraverso i rapporti dell’Ipcc, è passata da formulazioni prudenti a una conclusione inequivocabile: il riscaldamento osservato è di origine antropica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il cambiamento climatico è un fenomeno in atto: se l’Europa resta a guardare è per scelta politica

Dal secco all’alluvione in tre giorni: ANBI striglia la politica e chiede un cambio di passo per arginare il cambiamento climaticoIn soli tre giorni, il clima ha cambiato volto nel Sud Italia.

Contare i danni del ciclone Harry è inutile, se continuiamo a ignorare il cambiamento climaticoIl cambiamento climatico rappresenta una minaccia crescente, rendendo inutile il conteggio dei danni causati da eventi meteorologici estremi come il ciclone Harry.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.