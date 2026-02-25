Pescara in settima posizione tra le città italiane più soleggiate
Con 246,88 ore di sole in media, Pescara si piazza al settimo posto della classifica delle città più soleggiate di Italia. La lista è stata stilata da Holidu Con 246,88 ore di sole in media, Pescara si piazza al settimo posto della classifica delle città più soleggiate di Italia. La lista è stata stilata da Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, utilizzando i dati di World Weather Online: è stato contato il numero medio di ore di sole al mese evidenziando notevoli differenze tra i vari punti dello stivale. Sul gradino più alto del podio c’è Siracusa con 272,61 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Catania con 272,39 ore; la differenza di 0,22 ore equivale a circa 13 minuti in più in media al mese per Siracusa rispetto a Catania. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
