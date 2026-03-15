Portanova | Per il calcioscommesse sono stato malissimo Non avevo mai fatto una schedina in vita mia

Daniele Portanova racconta a Fanpage.it la sua carriera, partendo dalle borgate di Roma e arrivando in Serie A. Ha giocato con squadre come Messina, Siena, Bologna e Genoa, condividendo spogliatoi e incontri con vari allenatori. In merito al calcioscommesse, ha dichiarato di essere stato molto male e di non aver mai fatto una schedina in vita sua.