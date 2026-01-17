Stellini accusa la Lega di Serie A | Calendario fatto male a mia memoria non è mai successo
Dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo, il vice dello squalificato Antonio Conte, Cristian Stellini, si lamenta per il calendario super compresso degli azzurri: "Siamo l'unica squadra italiana nel mese di gennaio a giocare 9 partite, in 28 giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
