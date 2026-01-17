Stellini accusa la Lega di Serie A | Calendario fatto male a mia memoria non è mai successo

Dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo, Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha criticato il calendario del campionato, definendolo

Dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo, il vice dello squalificato Antonio Conte, Cristian Stellini, si lamenta per il calendario super compresso degli azzurri: "Siamo l'unica squadra italiana nel mese di gennaio a giocare 9 partite, in 28 giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Stellini accusa la Lega di Serie A: "Calendario fatto male, a mia memoria non è mai successo" - Dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo, il vice dello squalificato Antonio Conte, Cristian Stellini, si lamenta per il calendario super compresso degli ...

