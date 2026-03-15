Un giocatore del Napoli ha segnato un gol con un tiro al volo potente e rabbioso durante la partita. Dopo aver realizzato la rete, ha espresso grande gioia, commentando quanto gli mancasse segnare. La scena è stata accompagnata da un'esultanza evidente, mentre il pubblico presente ha mostrato entusiasmo per l'azione. La rete ha contribuito a influenzare il risultato della partita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un sinistro al volo, potente e rabbioso. Il pallone che parte e batte Falcone senza possibilità di replica. Poi l’urlo liberatorio e la corsa verso la panchina, a festeggiare con i compagni. Il protagonista della serata contro il Lecce è Matteo Politano, che con la sua rete ha deciso la partita e soprattutto si è tolto un peso che durava da quasi un anno. Come racconta il Corriere dello Sport, l’esterno offensivo del Napoli non segnava dal 30 marzo 2025: 349 giorni di attesa, un’eternità per un giocatore nato attaccante ma che negli ultimi anni si è trasformato in un uomo di equilibrio per la squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Politano di gioia «Finalmente il gol, quanto mi mancava»

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Sportmediaset sulla prestazione di Matteo #Politano: "Il suo mancino sul finire di primo tempo dà solo l’illusione del gol, muovendo l’esterno della rete. Si rifà ampiamente nella ripresa, sommando assist e rete della vittoria. Voto 7,5". facebook

IL PODIO di @napolimagazine – 1) POLITANO, un gran gol e l’assist per Hojlund, 2) HOJLUND, rapace d’area di rigore, 3) DE BRUYNE, classe e qualità in attacco #NapoliLecce (2-1) @apetrazzuolo x.com