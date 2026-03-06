Chiesanuova Papa | Finalmente il gol mi mancava

A Chiesanuova, durante la partita contro Trodica, un attaccante ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia locale. La speranza iniziale era quella di vedere il primo gol di Lezcano, reduce da un rigore sbagliato in precedenza, ma alla fine è stato Papa a trovare la rete decisiva. L'evento ha rappresentato una prima in campionato per il giocatore, che ha dichiarato di essere finalmente soddisfatto.

La speranza era di esultare per il primo timbro di Lezcano, attaccante argentino reduce dal rigore sbagliato a Civitanova, invece contro Trodica è stato un altro centravanti, Papa, a segnare la prima rete in campionato con la maglia del Chiesanuova. Una liberazione per il classe 1999. "Effettivamente – ha detto Papa – il gol mi mancava, a Chiesanuova non avevo mai segnato e l'ultima mia rete ufficiale era rimasta quella dell'ultimo turno della passata Eccellenza col Montefano. Non avevo mai vissuto un'astinenza così prolungata". Vuol fare una dedica? "Assolutamente. Al professor Saverio Iacopino e all'ospedale Maria Eleonora di Palermo. In estate lì sono stato operato per risolvere un problema al cuore che mi avrebbe potuto provocare pericolose aritmie".