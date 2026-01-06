Alessandro Altobelli esprime grande fiducia in Lautaro Martinez, confermando il suo sostegno all’attaccante dell’Inter. Con parole di apprezzamento, sottolinea quanto Martinez meriti successi e soddisfazioni, auspicando per lui un numero elevato di gol. Questa dichiarazione riflette l’affetto e la stima di una figura storica nerazzurra nei confronti di un giocatore fondamentale per il futuro del club.

Inter, Altobelli sicuro: «Lautaro Martinez? Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400.». Le dichiarazioni “Spillo” Altobelli, leggenda nerazzurra, non teme di essere superato da Lautaro Martinez nella classifica marcatori all-time dell’Inter (attualmente sono 209 a 167). Anzi, se lo augura. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ne analizza il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Altobelli sicuro: «Lautaro Martinez? Mi prenderà, per fortuna aggiungo! Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400…»

Leggi anche: Lautaro Martinez sicuro di sé: «Le critiche fanno parte del gioco, vogliamo vincere ogni competizione»

Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE: l’Atalanta sbaglia un rigore, Inter va in gol allo scadere con Lautaro Martinez! 2-0 del City contro il Dortmund

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inarrestabile Lautaro: Vogliamo portare l'Inter in alto!; Lautaro, la scalata alla storia dell’Inter con passione e coraggio: Boninsegna ora è a -5; Inter, Lautaro Martinez ritrova fiducia e chiude il 2025 da vero protagonista; Inarrestabile Lautaro: Vogliamo portare l'Inter in alto!.

Altobelli sicuro: "Lautaro tra i top del mondo. Se resta all'Inter può battere il record di Meazza" - Quello messo a referto contro il Bologna è stato 167esimo gol messo a segno da Lautaro Martinez, quarto bomber all time con la maglia nerazzurra. tuttomercatoweb.com