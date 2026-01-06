Inter Altobelli sicuro | Lautaro Martinez? Mi prenderà per fortuna aggiungo! Si merita ogni gioia di gol non gliene auguro 200 ma 400…
Alessandro Altobelli esprime grande fiducia in Lautaro Martinez, confermando il suo sostegno all’attaccante dell’Inter. Con parole di apprezzamento, sottolinea quanto Martinez meriti successi e soddisfazioni, auspicando per lui un numero elevato di gol. Questa dichiarazione riflette l’affetto e la stima di una figura storica nerazzurra nei confronti di un giocatore fondamentale per il futuro del club.
Inter, Altobelli sicuro: «Lautaro Martinez? Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400.». Le dichiarazioni “Spillo” Altobelli, leggenda nerazzurra, non teme di essere superato da Lautaro Martinez nella classifica marcatori all-time dell’Inter (attualmente sono 209 a 167). Anzi, se lo augura. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ne analizza il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
