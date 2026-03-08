L’Ostra serve un poker Vigor Castelfidardo ko

Nella partita tra Ostra e Vigor Castelfidardo, l’Ostra ha conquistato una vittoria con un punteggio di 4-0. La formazione di casa ha schierato Piergiovanni, Tranquilli (entrato al 30’st Verdenelli), Marzano, Bachetti, Castignani, Omenetti, Brugiatelli (al 16’st Olivi), Curzi (al 41’st Rossi), Calcina (al 1’st Bodje), Zupo e Rossetti (al 38’st Massacci). La gara si è conclusa con il successo netto dei locali.

OSTRA 4 VIGOR CASTELFIDARDO 0 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (30’st Verdenelli), Marzano, Bachetti, Castignani, Omenetti, Brugiatelli (16’st Olivi), Curzi (41’st Rossi), Calcina (1’st Bodje), Zupo, Rossetti (38’st Massacci). All. De Filippi VIGOR CASTELFIDARDO: Simeoni, Stacchiotti, Tabacchetti, Calvigioni (36’st Orciani), Fabiani, Ballarini, Graciotti, Mosca (15’st Magi), Guidobaldi R., Giaccaglia (15’st Valleja), Guidobaldi F. (34’st Arias). All. Guiducci Arbitro: Rosa di Ascoli Piceno Reti: 18’ pt Marzano (O), 14’ st Omenetti (O), 27’ st Castignani (O), 43’st Bodje (O) L’Ostra è incontenibile e non lascia scampo ad una nervosa Vigor Castelfidardo che tiene botta solo nei primi 45 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ostra serve un poker. Vigor Castelfidardo ko Leggi anche: Vigor e Castelfidardo Solo questione di cuore Leggi anche: Vigor e Castelfidardo puntano al colpo grosso Altri aggiornamenti su Vigor Castelfidardo. Temi più discussi: L’Ostra serve un poker. Vigor Castelfidardo ko; Vigor Castelfidardo travolta e inchiodata in fondo: baby Alessandroni salva la Castelfrettese; Promozione / L’Ostra conferma il terzo posto, sempre più in crisi il Gabicce Gradara; A 18 anni debutta in Promozione: il giovane arbitro piceno Mattia Rosa dirige Ostra-Vigor Castelfidardo. Vigor Castelfidardo travolta e inchiodata in fondo: baby Alessandroni salva la CastelfrettesePROMOZIONE - Ostra cala il poker. Sempre più oscuro il tunnel della Biagio Nazzaro Un buon esordio nel match tra Ostra e Vigor Castelfidardo quello del Sig. Mattia Rosa di Ascoli Piceno, diciottenne a ... youtvrs.it L’Ostra cerca il riscatto dopo il ko di Lunano. Ma la Vigor Castelfidardo sarà un osso duroPromozione, oggi in campo anche la Castelfrettese in casa e la Montemarcianese in trasferta. Moie Vallesina a caccia di vittoria ... msn.com A 18 anni debutta in Promozione: il giovane arbitro Mattia Rosa dirige Ostra-Vigor Castelfidardo | Cronache Ancona x.com Zazzeroni firma l'importante successo in attesa della risposta dell'Alma Fano. Vince il Portuali Dorica e sale di classifica. Vince la Montemarcianese, per la Vigor Castelfidardo tre punti della speranza - facebook.com facebook