Robot umanoidi arriva l’accordo tra Oversonic robotics e Stm

Robot umanoidi, arriva l’accordo tra Oversonic Robotics e Stm I robot umanoidi stanno entrando in una fase di sviluppo più concreta. Secondo alcune fonti, partnership come quella tra Oversonic Robotics e Stm segnano un passo importante verso l’integrazione di questi dispositivi in vari settori. La loro diffusione su larga scala potrebbe diventare una realtà nei prossimi anni, contribuendo a innovare numerosi ambiti lavorativi e quotidiani.

I robot umanoidi sono alle porte? A sentire Elon Musk manca ormai poco alla diffusione su larga scala (ne aveva addirittura annunciato una legione romana di robot ). Un contributo arriverà anche dall'annuncio dell'accordo tra Oversonic robotics e Stm proprio per la fornitura di robot umanoidi. Oversonic robotics è un'azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva. Stmicroelectronics è una delle fabbriche di chip più importanti a livello europeo. L'accordo punta all'introduzione dei robot umanoidi cognitivi RoBee personalizzati all'interno dei processi produttivi e logistici di diversi impianti Stm nel mondo.

