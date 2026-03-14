Playoff Superlega Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

I Block Devils sono partiti questa mattina da Perugia per raggiungere Monza, dove domani pomeriggio si giocherà la seconda gara dei quarti di finale dei playoff di Superlega. La sfida si terrà all’Opiquad Arena e sarà trasmessa in diretta. La partita vedrà opposti il Vero Volley Monza e il Sir Susa Scai Perugia, con le squadre pronte a scendere in campo.

Si gioca domani, con inizio alle 17, gara due, con i Block Devils che puntano ad indirizzare ulteriormente la serie a proprio favore La Sir Susa Scai Perugia è avanti 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite, che vale un posto in Semifinale, dopo aver vinto in casa Gara 1, nell’anticipo di sabato sera scorso. L’obiettivo è quello di centrare la vittoria anche in trasferta, per aggiungere un altro tassello per il passaggio del turno. Nel pomeriggio di oggi i ragazzi di Angelo Lorenzetti avranno modo di svolgere l’allenamento tecnico-tattico direttamente sul taraflex dell’impianto brianzolo, dove l’ultimo match giocato risale al 21 ottobre scorso, prima giornata del girone di andata di regular season. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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