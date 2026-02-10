Civitanova rimonta da 0-2 e poi spreca nel tie-break Montpellier | primo ko in Champions League ma i quarti…
La Lube di Civitanova ha perso la prima partita in Champions League. Dopo aver vinto quattro incontri di fila senza perdere un set, i giocatori italiani hanno riacciuffato il risultato contro Montpellier, portandolo al tie-break. Poi, però, hanno sprecato l’occasione di vincere e sono usciti sconfitti. La squadra di casa ha dimostrato carattere, anche se alla fine il risultato ha premiato gli avversari francesi.
Civitanova è incappata nella prima sconfitta stagionale nella Champions League di volley maschile: dopo aver infilato quattro vittorie consecutive per 3-0, la Lube è crollata sul campo del Montpellier al tie-break. I cucinieri sono riusciti a r imontare dal 2-0 e al tie-break si sono issati sul +4 (8-4), ma si sono fatti rimontare, hanno sciupato un match-point sul 14-13 e si sono inchinati per 3-2 (29-27; 25-22; 14-25; 18-25; 16-14). La formazione marchigiana prosegue nella propria stagione altalenante ma il punto conquistato oggi in terra transalpina ha permesso ai biancorossi di smuovere la classifica della Pool E: primo posto con 4 vittorie (13 punti) davanti a Montpellier (3 vittorie, 7 punti) e Projek Varsavia (2 vittorie, 7 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Civitanova Montpellier
Civitanova si ritrova in Champions League: Leuven ko e poker in Europa, quarti avvicinati per scacciare la crisi in Superlega
Civitanova torna a sorridere in Europa: dopo due sconfitte in Superlega, la squadra ha infilato quattro vittorie consecutive in Champions, battendo anche Leuven.
Conegliano d’acciaio: annulla cinque match-point al tie-break e vince in Champions League! Zeren Spor ko
Ultime notizie su Civitanova Montpellier
Argomenti discussi: La Campi Reali rimonta da 0-2 e vince al tie-break contro Siena; È una Lube da stropicciarsi gli occhi. Prova di forza nella tana di Verona; Calcio: Seconda Categoria, il Trecastelli rimonta da 0-2 a 3-2 sul Fano e allunga a +6 in vetta; Lube Civitanova batte Varsavia 3-0 in Champions League: Nikolov e Bottolo trascinano.
Juventus 1997/1998. Champions League semi-final 2nd leg vs Monaco. (4-3-1-2): Peruzzi; Torricelli, Iuliano, Birindelli, Dimas; Tacchinardi, Conte, Pessotto; Zidane; Del Piero, Inzaghi. #Juventus x.com
Il direttore sportivo bianconero parla di tutto: futuro, mercato, rinnovi e l'obiettivo Champions League #SportMediaset - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.