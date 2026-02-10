La Lube di Civitanova ha perso la prima partita in Champions League. Dopo aver vinto quattro incontri di fila senza perdere un set, i giocatori italiani hanno riacciuffato il risultato contro Montpellier, portandolo al tie-break. Poi, però, hanno sprecato l’occasione di vincere e sono usciti sconfitti. La squadra di casa ha dimostrato carattere, anche se alla fine il risultato ha premiato gli avversari francesi.

Civitanova è incappata nella prima sconfitta stagionale nella Champions League di volley maschile: dopo aver infilato quattro vittorie consecutive per 3-0, la Lube è crollata sul campo del Montpellier al tie-break. I cucinieri sono riusciti a r imontare dal 2-0 e al tie-break si sono issati sul +4 (8-4), ma si sono fatti rimontare, hanno sciupato un match-point sul 14-13 e si sono inchinati per 3-2 (29-27; 25-22; 14-25; 18-25; 16-14). La formazione marchigiana prosegue nella propria stagione altalenante ma il punto conquistato oggi in terra transalpina ha permesso ai biancorossi di smuovere la classifica della Pool E: primo posto con 4 vittorie (13 punti) davanti a Montpellier (3 vittorie, 7 punti) e Projek Varsavia (2 vittorie, 7 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Civitanova rimonta da 0-2 e poi spreca nel tie-break Montpellier: primo ko in Champions League, ma i quarti…

Approfondimenti su Civitanova Montpellier

Civitanova torna a sorridere in Europa: dopo due sconfitte in Superlega, la squadra ha infilato quattro vittorie consecutive in Champions, battendo anche Leuven.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Civitanova Montpellier

Argomenti discussi: La Campi Reali rimonta da 0-2 e vince al tie-break contro Siena; È una Lube da stropicciarsi gli occhi. Prova di forza nella tana di Verona; Calcio: Seconda Categoria, il Trecastelli rimonta da 0-2 a 3-2 sul Fano e allunga a +6 in vetta; Lube Civitanova batte Varsavia 3-0 in Champions League: Nikolov e Bottolo trascinano.

Juventus 1997/1998. Champions League semi-final 2nd leg vs Monaco. (4-3-1-2): Peruzzi; Torricelli, Iuliano, Birindelli, Dimas; Tacchinardi, Conte, Pessotto; Zidane; Del Piero, Inzaghi. #Juventus x.com

Il direttore sportivo bianconero parla di tutto: futuro, mercato, rinnovi e l'obiettivo Champions League #SportMediaset - facebook.com facebook