Superlega Perugia vince al tie break contro Piacenza Verona espugna Milano

La squadra di Perugia ha conquistato la vittoria al tie break contro Piacenza, nonostante molte assenze importanti. I giocatori umbri hanno dimostrato grinta e determinazione fin dall’inizio, portando a casa il risultato sul campo avversario. Nel frattempo, Verona ha imposto il suo ritmo a Milano, grazie a una prestazione eccezionale di Darlan, che ha trascinato i veneti alla vittoria. Trento ha sorpreso tutti battendo a sorpresa Grottazzolina, mentre Cisterna si è imposta nettamente su Cuneo con una prestazione convincente.

Perugia rallenta, Verona prova ad approfittarne rosicchiando un punto e tenendo viva la speranza di mettere la freccia per chiudere in vetta la stagione regolare. Gli umbri sono costretti al tie break da Piacenza in una sfida in cui mancano i quattro centrali titolari (Solé e Loser da una parte, Simon e Galassi dal’altra); la Sir va sotto poi domina i due set successivi e resta sempre avanti anche nella quinta frazione, in una partita in cui i due liberi Colaci e Pace sono i migliori in campo. Verona sorride e espugna il campo di Milano grazie ai 23 punti di Darlan: gli Scaligeri sudano nei primi due set ma si regalano una terza frazione in discesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superlega, Perugia vince al tie break contro Piacenza, Verona espugna Milano Rana Verona espugna Piacenza: battaglia infinita decisa al tie-break Volley, Keita dirompente in Superlega! Verona espugna Piacenza e tallona Perugia Nell’anticipo della dodicesima giornata di Superlega, Verona ha ottenuto una vittoria combattuta contro Piacenza, chiudendo il match con un punteggio di 3-2. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Si torna al lavoro al palazzetto di Perugia:giovedì trasferta a Praga; Volley, è già finita la Coppa Italia per la Sir: Verona vince 3-0 in semifinale; Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la nona giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile; Volley, è già finita la Coppa Italia per la Sir: Verona vince 3 - 0 in semifinale. Superlega, Perugia vince al tie break contro Piacenza, Verona espugna MilanoVittoria degli umbri nonostante le tante assenze, i veneti dominano con super Darlan. Trento batte a sorpresa Grottazzolina, Cisterna super con Cuneo ... gazzetta.it Volley, Perugia vince il big match con Piacenza. Trento costretta al tie-break, Grottazzolina retrocessaPerugia ha sconfitto Piacenza nel big match della 20ma giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni del Mondo si ... oasport.it | - / Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza 25-17 (1-1) #BlockDevils #superlega x.com Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta facebook