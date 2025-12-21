Animali d' affezione intensificati i controlli | cane trovato legato ad una catena
Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto agli illeciti a danno degli animali d’affezione da parte del Nucleo Guardie Giurate Zoofile Ambientali dell’Accademia Kronos. Un impegno costante che, tuttavia, continua a scontrarsi con un numero elevato di segnalazioni per abbandono, maltrattamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dog sitter in bici trascina il cane legato ad una catena per 6 km: denunciato 39enne
Una proposta di legge per fermare gli allevamenti intensivi di cavalli. Evi (PD): "Riconoscerli come animali d'affezione"
"Basta cavalli macellati per la carne e fattorie del sangue": presentata la proposta di legge per riconoscerli come animali d'affezione
Stop alle macellazioni dei cavalli, "sono animali d'affezione": presentata la proposta di legge
Benessere animale: un impegno concreto per la Lombardia Con la Legge di Bilancio, la Regione Lombardia compie un passo importante a favore degli animali d'affezione.
