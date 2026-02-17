Cagnolina denutrita legata a una catena proprietario prosciolto perché il reato si è prescritto

Una cagnolina denutrita, trovata legata a una catena di meno di due metri in un’area sequestrata da un mese per una discarica abusiva, ha riacceso l’attenzione sulla tutela degli animali. Il proprietario, accusato di maltrattamenti, è stato prosciolto perché il reato si è prescritto. La bestiola, visibilmente affamata, è stata trovata in condizioni di grave trascuratezza, mentre l’area circostante mostrava rifiuti sparsi e scarti di vario genere.

Era accusato di maltrattamento di animale ma aveva sempre rigettato le accuse. L'area dove si trovava l'animale era stata posta sotto sequestro per una discarica abusiva ma c'era chi gli portava acqua e cibo ANCONA - Era legata a una catena di nemmeno due metri, in un’area che da un mese era stata posta sotto sequestro per la presenza di una discarica abusiva. Peggy, una cagnolina meticcia di piccola taglia non era in buone condizioni secondo due associazioni animaliste che hanno segnalato il caso all’Asur. L’animale sarebbe stato denutrito e sofferente. Il servizio sanitario aveva mandato i carabinieri del Noe per fare un sopralluogo perché l’area era sotto sequestro giudiziario e nessuno poteva accedervi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Perché La Russa jr è stato prosciolto dal reato di revenge porn: “Dispiaciuto per la ragazza e risarcimento congruo”La giudice di Milano, Maria Beatrice Parati, ha recentemente dichiarato la cessazione del reato di revenge porn a carico di Leonardo La Russa Jr.

Voto di scambio politico-mafioso, reato riqualificato e prescritto: prosciolti Del Prete e ForzanIl processo a Raffaele Del Prete ed Emanuele Forzan si è concluso con un proscioglimento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.