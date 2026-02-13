Maltempo a Parma | piogge diffuse fiumi in aumento e rischio frane

Il maltempo ha colpito Parma sabato 14 febbraio, causando piogge intense e l’aumento dei livelli dei fiumi, che minacciano frane in alcune zone. La forte pioggia ha portato a strade allagate e a difficoltà per i mezzi di soccorso. Le scuole sono rimaste chiuse in alcune aree per precauzione, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in più situazioni di emergenza.

Sabato 14 febbraio previste precipitazioni sui rilievi appenninici e innalzamenti dei corsi d’acqua. La Protezione Civile segnala rischio frane sui versanti fragili e criticità costiera nella zona D2 Una nuova allerta meteo riguarda la città e la provincia di Parma per la giornata di sabato 14 febbraio. Sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici. La combinazione di pioggia, fusione del manto nevoso e terreno già saturo dai giorni precedenti aumenta il rischio di frane sui versanti più fragili. I corsi d’acqua locali potrebbero registrare innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1, soprattutto nel settore centro-occidentale della regione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La regione si prepara a una nuova ondata di maltempo, con forti piogge sui rilievi e rischio di frane e piene dei fiumi.

