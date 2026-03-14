Il ciclone Jolina si sta avvicinando alla Calabria e sta portando con sé piogge torrenziali che sono considerate le più intense dall'inizio dell'anno. Le precipitazioni hanno causato la chiusura delle scuole nella regione per lunedì, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. La perturbazione sta interessando diverse aree e si prevede che le precipitazioni continueranno nelle prossime ore.

Il ciclone Jolina sta per investire la Calabria e con piogge torrenziali che promettono di essere le più intense dal gennaio scorso. L’allerta gialla già attiva copre l’intera regione, ma le proiezioni indicano uno scenario critico per il pomeriggio e la sera di domenica 15 marzo, con possibili chiusure scolastiche per lunedì. La tempesta, nata nell’Atlantico, segna il ritorno dei fenomeni estremi dopo un periodo di relativa calma durato circa quindici giorni. Mentre l’Anticiclone ha offerto una tregua temporanea, ora il cielo si scura nuovamente: i dati suggeriscono che la giornata peggiore non sarà quella di domani, bensì lunedì 16 marzo, quando le precipitazioni potrebbero diventare persistenti sul versante jonico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jolina in Calabria: piogge estreme e scuole chiuse lunedì

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