Pignataro | capannone sequestrato 52 indagati e 10mila euro

A Pignataro Maggiore, nel cuore dell’agro caleno, la Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un capannone e indagato 52 persone, mentre sono stati sequestrati 10 mila euro. L’operazione ha portato alla scoperta di numerose irregolarità ambientali all’interno di un’area industriale. Sono state eseguite diverse verifiche e controlli sul territorio per contrastare le violazioni.

Nel cuore dell’agro caleno, a Pignataro Maggiore, la Polizia Provinciale di Caserta ha smantellato un vero e proprio fortino di irregolarità ambientali. Durante un’ispezione a sorpresa condotta oggi, 15 marzo 2026, è emerso che un capannone di circa quattromila metri quadrati, destinato alla gestione dei rifiuti, nascondeva cumuli disordinati e scorie oltre i limiti consentiti. L’operazione ha portato all’identificazione di cinquantadue persone, al controllo di una dozzina di veicoli e alla denuncia del titolare presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere per violazioni della normativa ambientale. Oltre alle sanzioni amministrative che ammontano a circa diecimila euro, l’azienda rischia ora la chiusura definitiva e la sospensione del titolo abilitativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pignataro: capannone sequestrato, 52 indagati e 10mila euro Articoli correlati Diploma di ragioniere o informatico fino a 10mila euro, indagati anche i docenti che prendevano false presenzeUn titolo di studio in ragioneria o informatica poteva costare fino a 10mila euro. Minorenne sequestrato, picchiato e rapinato in un capannone: 3 arrestiFerno (Varese), 3 marzo 2026 – Un ragazzo, minorenne, fermato per strada a Ferno, accerchiato da tre sconosciuti, minacciato con un coltello e...