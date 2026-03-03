Minorenne sequestrato picchiato e rapinato in un capannone | 3 arresti

Tre persone sono state arrestate a Ferno, in provincia di Varese, dopo aver sequestrato, picchiato e rapinato un minorenne. Secondo quanto riferito, il ragazzo è stato fermato per strada da tre sconosciuti che lo hanno minacciato con un coltello e lo hanno costretto a seguirli in un capannone. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospettati.

Ferno (Varese), 3 marzo 2026 – Un ragazzo, minorenne, fermato per strada a Ferno, accerchiato da tre sconosciuti, minacciato con un coltello e trascinato via contro la sua volontà. Poi il viaggio verso Buscate, la paura, le botte, la rapina. Un'ora di terrore che oggi trova una risposta giudiziaria. I provvedimenti. Si è chiuso in queste ore il cerchio attorno ai tre giovani, poco più che diciottenni, ritenuti presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta nell' ottobre del 2025. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno eseguito u n'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Busto Arsizio, Anna Giorgetti, su richiesta del pubblico ministero Roberto Bonfanti, che ha coordinato le indagini.