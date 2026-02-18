Diploma di ragioniere o informatico fino a 10mila euro indagati anche i docenti che prendevano false presenze

Un'indagine della Procura di Napoli Nord ha scoperto che alcuni docenti e amministrativi avevano pagato fino a 10.000 euro per ottenere diplomi di ragioniere o informatico falsi. L’inchiesta ha portato alla sospensione di 18 persone, tra cui insegnanti e personale amministrativo, coinvolte in un sistema di firme false e attestazioni truccate. Le indagini hanno individuato anche insegnanti che timbravano presenze inesistenti, facilitando il passaggio di studenti senza frequenta reale. Le autorità continuano a verificare eventuali collegamenti con altre scuole della zona.

Un titolo di studio in ragioneria o informatica poteva costare fino a 10mila euro. È l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Procura di Napoli Nord che ha portato alla sospensione dal lavoro di 18 persone, tra docenti e addetti amministrativi, in servizio presso un istituto scolastico paritario e un centro di formazione professionale con sedi nel Napoletano. Complessivamente gli indagati sono 31.