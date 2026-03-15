Piergiorgio Alla il panificatore autodidatta di Terracina che ha conquistato Bologna

Piergiorgio Alla, panificatore autodidatta di Terracina, ha iniziato la sua attività in Italia e ora il suo pane è tra i più richiesti a Bologna, dove ha stabilito il suo laboratorio. Dopo aver sviluppato le sue tecniche in modo indipendente, è riuscito a farsi conoscere nel capoluogo emiliano grazie alla qualità dei suoi prodotti. La sua presenza nel mercato locale è diventata sempre più significativa.

Il suo progetto Crosta è una realtà consolidata nel capoluogo emiliano. Un grande laboratorio di 200 metri senza punto vendita. Nato per servire ristoranti e bar ma con sempre più richiesto al dettaglio, un progetto diverso dalle solite bakery ora anche con una linea gastronomica Partito da Terracina, ha conquistato Bologna. Parliamo di Piergiorgio Alla il cui pane è oggi è tra i più desiderati del capoluogo emiliano. Il suo locale Croosta consta oggi di 200 metri quadri di solo laboratorio e una piccola squadra di artigiani che soddisfa richieste di provenienza perlopiù aziendale. Sì, perché il progetto di Piergiorgio Alla - partito da... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Altro che extension, l’acqua di riso fermentata è il segreto millenario per capelli lunghissimi che ha conquistato tutteBoccoli che sfidano la gravità, una lucentezza che sembra riflettere i riflettori dello stadio e un volume degno di una vera "Cowboy...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa alla 76ª edizione del Festival: il percorso e la carriera del vincitore che ha conquistato l’AristonLa notte del 28 febbraio resterà impressa nella memoria del pubblico dell’Teatro Ariston.

Approfondimenti e contenuti su Piergiorgio Alla

Argomenti discussi: Il panettiere autodidatta che sta conquistando Bologna non ha nessuna panetteria (solo un grande laboratorio); A Bologna è il momento delle raviole di San Giuseppe. Ecco dove comprare le migliori.

Il panettiere autodidatta che sta conquistando Bologna non ha nessuna panetteria (solo un grande laboratorio)Un grande laboratorio di 200 metri senza punto vendita, con un panificatore laziale che ha imparato tutto da solo. Nato per servire ristoranti e bar ma sempre più richiesto al dettaglio, un progetto d ... bolognatoday.it