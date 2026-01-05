Maltempo i Vigili del Fuoco annullano la discesa della Befana organizzata nei centri storici

A causa dell’allerta meteo in corso, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha deciso di annullare tutte le discese della Befana previste nei centri storici per martedì 6 gennaio 2026. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di partecipanti e organizzatori in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Restano in vigore eventuali aggiornamenti sulle future iniziative.

A causa dell'allerta meteo diramata nelle ultime ore, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha comunicato l'annullamento di tutte le discese della Befana gestite dal Corpo, previste per martedì 6 gennaio 2026.La decisione, presa per motivi di sicurezza legati alle previste condizioni.

