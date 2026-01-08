Poste nuove e-bike elettriche per le consegne nei centri storici

Poste Italiane introduce nuove e-bike elettriche per le consegne nei centri storici. Questa iniziativa mira a rendere i servizi di consegna più sostenibili e rispettosi dell’ambiente, riducendo l’impatto sul traffico urbano e migliorando la qualità della vita nelle aree centrali delle città. Le e-bike rappresentano una soluzione efficiente e ecologica, contribuendo a un modello di consegna più responsabile e innovativo.

Per Poste Italiane arrivano le consegne ancora più green nei centri storici, fatte con nuove e-bike elettriche. Poste Italiane sperimenta nuovi prototipi innovativi di veicoli leggeri e completamente green per efficientare ulteriormente il servizio di recapito. In collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt e in partnership tecnologica con aziende dell’automotive, Poste Italiane sta lavorando in particolare sullo sviluppo di nuovi prototipi di cargo e-bike elettrici a tre ruote. Il team di progetto, oltre a Poste Italiane, è composto da Italian aluminium technology, Pirelli e da ricercatori dell’università degli studi di Firenze, dell’ università degli studi di Bergamo e del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Poste, nuove e-bike elettriche per le consegne nei centri storici Leggi anche: Poste, nuovi prototipi di cargo e-bike per consegnare pacchi nei centri storici Leggi anche: Consegne sostenibili, nasce la cargo e-bike di Poste Italiane. Tecnologia e sicurezza al servizio della città Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. E-bike: servono davvero nuove regole? Si rischia di avere costi enormi; Bici regolari, infrazioni e controlli. Ma i vigili dove sono?. Anche in Veneto e Friuli le nuove e-bike elettriche di Poste Italiane. Ecco come sono - bike elettrici e green per il recapito urbano, puntando su tecnologia, sicurezza e sostenibilità. nordest24.it

Poste Italiane, al via nuovi prototipi di cargo e-bike elettriche per il recapito urbano green - La sperimentazione è frutto della collaborazione con il Centro per la mobilità sostenibile MoST e della partnership tecnologica con aziende dell’automotive ... affaritaliani.it

Poste, nuovi prototipi di cargo e-bike per consegnare pacchi nei centri storici - Poste Italiane sperimenta nuovi prototipi innovativi di veicoli leggeri e completamente green per ... notizie.tiscali.it

Poste Italiane sempre più green in Provincia di Rimini con le nuove buste e scatole in cartone 100% riciclato - facebook.com facebook

La nuova App unica di Poste Italiane con gli ultimi aggiornamenti è diventata sempre più personalizzabile e a misura di ogni cliente. Nella puntata del TG delle App tutte le nuove funzionalità di personalizzazione. tgposte.poste.it/tgposte/2025/1… #TGPost x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.