Aumentano le aree a traffico limitato | nuove misure di sicurezza stradale in zona Fiorita e nelle frazioni limitrofe

Da inizio 2026, quattro nuove aree di Cesena diventeranno zone a traffico limitato. Le strade di Fiorita e delle frazioni vicine avranno limiti di velocità a 30 kmh. Le autorità hanno deciso di introdurre queste misure per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il traffico nelle zone residenziali. La novità riguarda diverse vie che ora si preparano a cambiare volto, con più attenzione alla sicurezza di pedoni e ciclisti.

A partire dal 2026, quattro nuove aree del comune di Cesena entreranno ufficialmente a far parte del sistema delle zone 30, con limitazione della velocità massima a 30 chilometri orari. L'iniziativa riguarda i quartieri di San Giorgio, Gattolino, Fiorita e San Vittore, scelti in base a un'analisi approfondita condotta nell'ambito del Piano della mobilità sostenibile. L'obiettivo è ampliare la rete delle aree a traffico limitato, portando la copertura totale delle zone 30 dal 40% attuale al 45% del centro abitato. L'estensione riguarda un'estensione complessiva di circa 26,76 chilometri quadrati, con l'aggiunta di nuove superfici urbane dove la sicurezza stradale è prioritaria.

