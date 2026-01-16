Lotto e SuperEnalotto scattano le nuove regole sui Giochi | cosa cambia per gli orari e le vincite

Dal 27 gennaio, Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot introducono nuove regole riguardanti orari di gioco, limiti alle puntate e modalità di pagamento. Questi cambiamenti mirano a garantire maggiore trasparenza e uniformità nelle vincite, offrendo ai giocatori informazioni più chiare e precise. È importante conoscere le novità per partecipare in modo consapevole e rispettare le nuove disposizioni stabilite dalle autorità.

Dal 27 gennaio entrano in vigore nuove regole per Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot: limiti alle puntate, orari di chiusura più precisi e payout uniformi. Per gli utenti, le probabilità e le vincite rimangono sostanzialmente invariate.

