A Piacenza, un immobile in via Mascaretti continua a essere utilizzato come luogo di preghiera nonostante un’ordinanza di cessazione emessa nel 2018. I controlli sulla presenza di questa moschea abusiva sembrano essere limitati e le sanzioni applicate finora sono poche. La situazione da tempo genera tensioni tra residenti e amministrazione comunale, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.

Un immobile in via Mascaretti a Piacenza, utilizzato come luogo di preghiera nonostante un’ordinanza di cessazione del 2018, rimane al centro di una lunga contesa tra residenti e amministrazione comunale. Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale, ha rilanciato la questione evidenziando l’inadeguatezza dei controlli effettuati negli anni recenti e la mancata applicazione delle sanzioni previste. I dati emersi da un accesso agli atti rivelano che tra la fine del 2022 e marzo 2025 sono stati condotti solo nove ispezioni, con una media di tre all’anno, spesso svolte in orari in cui non si svolgeva l’attività di culto. Nonostante due controlli abbiano confermato l’uso non conforme dell’immobile, le sanzioni amministrative applicate sono state scarse: una multa di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza: moschea abusiva, controlli scarsi e sanzioni

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