Milano polemica sulla moschea abusiva in via Paruta

A Milano, in via Paruta, si discute di una presunta moschea abusiva dove si svolgono attualmente attività di preghiera, con imam presenti e orari affissi. Le autorità hanno accertato che i lavori di ristrutturazione nella sede non sarebbero stati autorizzati. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. La vicenda continua a essere al centro di un acceso dibattito pubblico.

A Milano, in via Paruta (zona via Padova), scoppia il caso di una presunta moschea abusiva. Nella sede di via Paruta sarebbero in corso attività di preghiera con tanto di imam e orari esposti, ma i lavori di ristrutturazione non risulterebbero autorizzati. Un rappresentante definisce il luogo "centro culturale", che tuttavia non sarebbe registrato nel piano comunale delle attrezzature religiose. Nonostante la dichiarazione di abuso, dal Comune non sarebbero ancora partiti provvedimenti.