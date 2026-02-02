La porta di casa non si apre ed è in ritardo al lavoro tenta la discesa dalla finestra ma cade | 18enne ferito

Un giovane di 18 anni ha tentato di uscire di corsa dalla propria casa, ma non riusciva ad aprire la porta. Disperato, ha deciso di scendere dalla finestra, ma è caduto da circa sei metri e si è ferito. Ora si trova in ospedale, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo.

Brutta avventura per un 18enne in città. Il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale ma non è in pericolo di vita Non riuscendo ad aprire la porta di casa ed essendo in ritardo per andare al lavoro, ha pensato di calarsi dalla finestra ma è caduto da sei metri di altezza ed è rimasto ferito. Brutta avventura per un 18enne nella giornata del 2 febbraio in città. Il giovane, che abita con altri coinquilini in una palazzina in via Lomazzo, ha tentato di uscire dalla finestra a mani nude per poi perdere la presa durante la discesa e precipitare nel giardinetto condominiale. Immediatamente è stato soccorso e portato all'ospedale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La polizia di Piombino ha arrestato due uomini, uno di 18 anni e l’altro di 30, durante un’operazione antidroga.

