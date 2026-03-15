Rimane chiusa fuori di casa e tenta di rientrare da una finestra Anxhela precipita e muore | aveva 20 anni

Una giovane di 20 anni è deceduta a Piacenza dopo essere caduta da circa dieci metri. Secondo i Carabinieri, era rimasta chiusa fuori dal suo appartamento e aveva cercato di rientrare usando una finestra e un poggiolo. La ragazza è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta a causa delle ferite riportate nell’incidente.

La 20enne Anxhela Byku è morta in ospedale a Piacenza dopo essere precipitata per circa 10 metri. Secondo i Carabinieri, sarebbe rimasta chiusa fuori dal suo appartamento e avrebbe tentato di rientrare da una finestra passando per un poggiolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Operaio precipita nel cantiere navale Fincantieri da un'altezza di 20 metri e muore a 27 anniMONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone... Operaio precipita da un'altezza di 20 metri nel cantiere navale Fincantieri e muore a 27 anniMONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone... Una selezione di notizie su Rimane chiusa Temi più discussi: Ambasciata svizzera a Teheran chiusa temporaneamente; Residenti dei Passi isolati con il passaggio a livello chiuso, La Città delle Persone: Servono soluzioni, non annunci; Osimo, cinema Concerto, rebus irrisolto: troppe irregolarità, resta chiuso; Incidente sulla A4, chiusa l'autostrada in direzione Milano per un tir carico di mais ribaltato a Padova. Rimane chiusa fuori casa, scavalca il balcone per rientrare e precipita: voleva tornare dal figlio di 3 anni rimasto solo. Grave 32enneSecondo una prima ricostruzione, la 32enne era rimasta chiusa fuori dall’appartamento e, nel tentativo di scavalcare il balcone per raggiungere il bambino, ha perso l’equilibrio ed è caduta nel ... corriereadriatico.it Rimane chiusa fuori casa, scavalca il balcone per rientrare e precipita: voleva tornare dal figlio di 3 anni rimasto solo. Grave 32enneUna giovane mamma si è resa conto di essere rimasta chiusa fuori dal suo appartamento e ha tentato disperatamente di raggiungere il piccolo di soli 3 anni rimasto solo in casa, ma è finita in codice ... leggo.it #A4 – Rimane chiusa l’autostrada tra Meolo e San Donà. Le immagini dell’Intervento dei Vigili del Fuoco Resta chiusa l'autostrada A4 tra Meolo e San Donà in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto verso le 11.20 tra un autoarticolato che tras facebook Piacenza, resta chiusa fuori di casa e prova a rientrare da una finestra: Anxhela Byku precipita e muore a 20 anni x.com