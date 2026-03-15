Petrolio la battaglia | il bazooka di Trump per contenere i prezzi potesi utilizzo poteri di emergenza

Il governo ha annunciato l’uso di poteri di emergenza per contenere i prezzi del petrolio, attuando misure straordinarie in risposta alle oscillazioni di mercato. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti, con riferimenti a un possibile intervento strategico e all’impiego di strumenti eccezionali. Nel frattempo, si registrano anche attacchi con droni in Iran, segnando un'inedita escalation nel conflitto.

Non c’è dubbio che quella in Iran passerà alla storia come la prima vera “guerra dei droni”. Ma è su un campo di battaglia virtuale - con effetti tutt’altro che virtuali - che si giocano in realtà da due settimane le mosse e i colpi più decisivi di questo conflitto: è quello del prezzo del petrolio scosso dalla “guerra dei droni” e poi puntualmente aggiustato dalla “guerra delle parole” di Trump. Ogni giorno uno più annunci via Truth social per far intravedere uno scenario di sblocco dello Stretto di Hormuz da cui passa il 20% del greggio mondiale (perlopiù verso l’Asia) e non far impazzire le quotazioni del Brent. Qualcuno lo chiama il “Bakooka di Trump” e l’obiettivo minimo è tenerlo almeno sotto 100 dollari al barile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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