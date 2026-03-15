Petrolio a 100 dollari | benzina oltre 2 euro allarme

Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, portando il costo della benzina oltre i 2 euro al litro. Confesercenti Lamezia ha espresso preoccupazione per questa situazione, evidenziando come l’aumento influisca sui costi dei carburanti e sull’economia locale. La soglia simbolica dei 100 dollari ha generato attenzione tra operatori e consumatori, senza altre reazioni ufficiali finora.

Il prezzo del petrolio ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, scatenando un allarme immediato da parte di Confesercenti Lamezia. Le tensioni in Medio Oriente stanno già facendo salire i costi energetici e dei carburanti, con la benzina che ha oltrepassato i due euro al litro, minacciando la stabilità economica delle imprese e il potere d’acquisto delle famiglie locali. L’associazione imprenditoriale sottolinea come le fluttuazioni internazionali stiano producendo effetti diretti sui mercati energetici regionali. La preoccupazione principale riguarda la possibilità che questi aumenti si traducano in maggiori spese operative per le aziende e in una riduzione della capacità di spesa dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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