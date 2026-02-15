Bove Finto controlli | sequestrati 150 kg di alimenti senza tracciabilità

Durante i controlli del Servizio di igiene degli alimenti dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, sono stati sequestrati 150 chili di alimenti privi di tracciabilità, tra cui carne e dolci tradizionali, che stavano per essere serviti al carnevale di Offida. Le verifiche hanno rilevato che molti prodotti non avevano etichette chiare o certificazioni di provenienza, mettendo a rischio la sicurezza dei partecipanti. La scoperta ha interrotto immediatamente le celebrazioni, creando preoccupazione tra gli organizzatori e i cittadini.

Carnevale Sotto Controllo: Sequestro di Alimenti a Offida e l'Allerta Sicurezza Alimentare. Un'operazione a sorpresa del Servizio di igiene degli alimenti dell'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli Piceno ha interrotto la festa del "Bove Finto", il tradizionale carnevale di Offida. Sequestrati 150 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità, e contestata una sanzione di 3.500 euro all'esercizio commerciale coinvolto. L'intervento, avvenuto ieri, mira a garantire la sicurezza alimentare durante l'evento e sottolinea l'importanza di controlli rigorosi anche nelle feste tradizionali.