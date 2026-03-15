Permessi Ztl a Parma Osio | Burocrazia digitale penalizza anziani e residenti

Un nuovo sistema di rinnovo dei permessi Ztl a Parma sta causando notevoli disagi a molti cittadini, in particolare agli anziani e a chi fatica a usare strumenti digitali. La questione è stata sollevata da un rappresentante dei residenti, che ha evidenziato come la burocrazia digitale renda più difficile l’accesso ai permessi per alcune fasce della popolazione. La situazione continua a suscitare preoccupazione tra i residenti.

Il consigliere comunale critica la nuova procedura online di rinnovo dei permessi Ztl: "Il Comune torni ad ascoltare i cittadini e garantisca alternative semplici per chi non è pratico di strumenti digitali" “La nuova modalità di rinnovo dei permessi Ztl sta creando enormi difficoltà a tanti cittadini, soprattutto agli anziani e a chi non è pratico di strumenti digitali. Ancora una volta l’amministrazione sceglie la strada della burocrazia online senza considerare le reali esigenze delle persone”. Così Marco Osio, consigliere comunale del gruppo Vignali, interviene criticamente sulla procedura introdotta da Infomobility per il censimento dei posti auto e dei garage dei residenti in Ztl, da compilare esclusivamente online tramite Spid. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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