Viabilità a Cascina scaduti i permessi Ztl Apu | come rinnovarli

Il Comune di Cascina ricorda che i permessi Ztl e Apu, validi nel Centro Storico, devono essere rinnovati entro il 31 marzo 2026, se scaduti il 31 dicembre 2025. Il rinnovo è necessario per continuare a usufruire delle autorizzazioni di transito e sosta. Si consiglia di consultare le modalità di rinnovo presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale.

Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2025 e che sono scaduti il 31 dicembre 2025, come da ordinanza vigente dovranno essere rinnovati entro il 31 marzo. Il Comune ricorda che in mancanza di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta, non è consentito accedere alla ZtlApu e ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada. Il rinnovo avviene mediante la presentazione di un'autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

