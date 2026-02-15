Cambiaso si riscatta e suona la carica | il messaggio del jolly della Juventus dopo la notte di San Siro – FOTO

Cambiaso ha segnato un gol decisivo nella notte di San Siro, reagendo alle critiche con una prestazione energica. La sua rete ha dato nuova fiducia ai bianconeri, che cercavano una risposta dopo settimane difficili. Sul campo, il difensore ha mostrato determinazione e voglia di riprendersi.

Cambiaso ritrova il sorriso con una rete importante nella notte di San Siro e scaccia le critiche delle ultime settimane difficili. La sconfitta nel  Derby d’Italia  contro l’Inter lascia un sapore amaro per il risultato finale, ma per  Andrea Cambiaso  la notte di San Siro ha rappresentato un crocevia fondamentale dal punto di vista mentale e tecnico. L’esterno della  Juventus, reduce da un periodo decisamente complicato caratterizzato da prestazioni sottotono e  ultime settimane molto negative  che avevano attirato qualche mugugno di troppo, ha vissuto una partita dai due volti, un vero e proprio ottovolante di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

