Cambiaso si riscatta e suona la carica | il messaggio del jolly della Juventus dopo la notte di San Siro – FOTO
Cambiaso ha segnato un gol decisivo nella notte di San Siro, reagendo alle critiche con una prestazione energica. La sua rete ha dato nuova fiducia ai bianconeri, che cercavano una risposta dopo settimane difficili. Sul campo, il difensore ha mostrato determinazione e voglia di riprendersi.
Cambiaso ritrova il sorriso con una rete importante nella notte di San Siro e scaccia le critiche delle ultime settimane difficili. La sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter lascia un sapore amaro per il risultato finale, ma per Andrea Cambiaso la notte di San Siro ha rappresentato un crocevia fondamentale dal punto di vista mentale e tecnico. L'esterno della Juventus, reduce da un periodo decisamente complicato caratterizzato da prestazioni sottotono e ultime settimane molto negative che avevano attirato qualche mugugno di troppo, ha vissuto una partita dai due volti, un vero e proprio ottovolante di emozioni.
Di Gregorio suona la carica dopo Juve Pafos: il messaggio del portiere scalda squadra e tifosi in vista della trasferta di Bologna! – FOTO
Di Gregorio infiamma l’ambiente con un messaggio carico di entusiasmo dopo la vittoria contro Juve Pafos.
Gol Cambiaso, la Juve pareggia subito i conti con l’esterno che, appostato sul secondo palo, anticipa Luis Henrique e trafigge SommerGol Cambiaso, la Juve pareggia subito i conti con l’esterno che, appostato sul secondo palo, anticipa Luis Henrique e trafigge Sommer Il Derby d’Italia non smette di regalare colpi di scena e, a pochi ... juventusnews24.com
Bremer grande gara, bene anche Locatelli e CambiasoGregorio 6,5 Si interroga sull’intervento con il piede destro sulla deviazione di Cambiaso, un tentativo rischioso che costa caro. Si riscatta però con una serie di ... tuttojuve.com
"Fucking disgrace", "Non esiste al mondo": cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus facebook
All'intervallo scene di assoluta tensione a San Siro, sulle scale verso il tunnel: #Spalletti, ma soprattutto #Comolli e #Chiellini furiosi che vengono trattenuti a stento mentre sbraitano e vanno verso l'arbitro #LaPenna "Non esiste al mondo!", urla più volte C x.com