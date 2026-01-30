Perde il controllo dell' auto e si schianta ribaltandosi nell' abitacolo una donna di 43 anni FOTO

Un’auto perde il controllo e si ribalta lungo la strada statale 16 bis, poco prima della rotatoria dei Pini, vicino al centro Arca a Spoltore. Nell’incidente, una donna di 43 anni finisce nell’abitacolo, rimane ferita ma sembra non essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori che l’hanno portata in ospedale, mentre la polizia sta ricostruendo la dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Incidente stradale in località frascone nei pressi del centro Arca a Spoltore lungo la strada statale 16 bis, in direzione Monti, all’altezza della rotatoria dei Pini.Il sinistro stradale autonomo si è verificato nella serata di venerdì 30 gennaio. In base alla prima ricostruzione un'automobile, una Toyota Aygo che è uscita di strada ribaltandosi. Al volante una donna di 43 anni, unica occupante, che è stata soccorsa dal 118 e trasportata dai sanitari nell’ospedale civile di Pescara per accertamenti. Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico FOTO Incidente sulla A25, la dinamica: vettura tampona auto della polizia che travolge un agente in strada, diversi feriti FOTO🔗 Leggi su Ilpescara.it

