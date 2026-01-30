Perde il controllo dell' auto e si schianta ribaltandosi nell' abitacolo una donna di 43 anni FOTO
Un’auto perde il controllo e si ribalta lungo la strada statale 16 bis, poco prima della rotatoria dei Pini, vicino al centro Arca a Spoltore. Nell’incidente, una donna di 43 anni finisce nell’abitacolo, rimane ferita ma sembra non essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori che l’hanno portata in ospedale, mentre la polizia sta ricostruendo la dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.
Incidente stradale in località frascone nei pressi del centro Arca a Spoltore lungo la strada statale 16 bis, in direzione Monti, all’altezza della rotatoria dei Pini.Il sinistro stradale autonomo si è verificato nella serata di venerdì 30 gennaio. In base alla prima ricostruzione un'automobile, una Toyota Aygo che è uscita di strada ribaltandosi. Al volante una donna di 43 anni, unica occupante, che è stata soccorsa dal 118 e trasportata dai sanitari nell’ospedale civile di Pescara per accertamenti. Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico FOTO Incidente sulla A25, la dinamica: vettura tampona auto della polizia che travolge un agente in strada, diversi feriti FOTO🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su Spoltore Strade
Ortona, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore una donna di 79 anni
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: grave una donna 63enne
Ultime notizie su Spoltore Strade
Argomenti discussi: Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato nel fossato; Perde il controllo dell’auto mentre va al lavoro e finisce contro il guardrail: incidente all’ingresso di Romagnano; Andria, perde il controllo dell’auto: 20enne ferito, ricoverato al Bonomo; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro lo spartitraffico.
Neve e ghiaccio sulla strada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione (FOTO): in azione i soccorsi, un uomo feritoBOLZANO. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione in paese, momenti di paura per un incidente nella mattina di giovedì 29 gennaio a Glorenza, in Alto Adige: un uomo ferito. L'a ... ildolomiti.it
Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato nel fossatoL'incidente oggi 28 gennaio alle 16 a San Pietro Viminario. All'interno di una Chevrolet stava transitando in via Granze un trentaduenne di Cartura. Sul luogo dell'emergenza sono intervenuti i carabin ... padovaoggi.it
PER LA NEBBIA PERDE IL CONTROLLO E SI RIBALTA: FERITO L'AUTISTA CALTANISETTA. Un camionista di 43 anni, residente a Marsala, è rimasto ferito in un incidente autonomo avvenuto nelle campagne di Marianopoli. Secondo la ricostruzione, a caus facebook
Carpi, perde il controllo dell’auto e piomba dentro un supermercato x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.