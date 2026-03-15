Perché quella di lunedì 16 marzo è la notte più sacra del calendario islamico

Da open.online 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 16 marzo si svolgerà la Notte del destino, chiamata anche Laylat al-Qadr, considerata dai musulmani la notte più sacra dell’anno islamico. Questa ricorrenza rappresenta un momento di particolare significato spirituale per i fedeli che si preparano a partecipare a preghiere e riti religiosi durante questa notte speciale. La data è importante nel calendario islamico e viene celebrata con specifici atti di devozione.

Esistono notti magiche, per i fedeli di una o di un’altra religione. Per i musulmani è in arrivo la notte più sacra dell’anno islamico: la Notte del destino, in arabo Laylat al-Qadr. Come ogni anno, anche il suo esatto arrivo è avvolto nel mistero, ma molti credono che coincida con la 27esima notte del mese di Ramadan, che quest’anno cade il 16 marzo. Cos’è Laylat al-Qadr?. Considerata una delle notti più sacre dell’islam, Laylat al-Qadr coinciderebbe con l a notte in cui il Corano fu rivelato al Profeta Maometto. Il termine Qadr in arabo significa «destino» o anche «decreto» in quanto, con la preghiera, l’adorazione e il pentimento, si scriverebbe il destino del fedele per l’anno che segue. 🔗 Leggi su Open.online

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