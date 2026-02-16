Milano-Cortina il calendario di oggi lunedì 16 febbraio

Oggi, lunedì 16 febbraio, le Olimpiadi di Milano-Cortina si sono animate con diverse gare intense. La Svezia ha deciso di sfidare la Svizzera nel curling femminile, mentre il bob a due uomini ha svolto la sua prima manche alle 10:00. Allo stesso tempo, gli atleti di sci alpino hanno affrontato lo slalom con l’obiettivo di conquistare le medaglie. Durante la mattinata, le gare di short track si sono susseguite con quarti di finale e preliminari, coinvolgendo sia le donne che gli uomini nelle diverse distanze. Nel primo pomeriggio, il curling maschile si è concluso

Roma, 15 feb. (askanews) – Questo il calendario delle OLimpiadi di MIlano-Cortina di oggi, lunedì 16 febbraio: 09:05 – Curling DONNE – Preliminari Svezia – Svizzera Cina – Canada Danimarca – Regno Unito 10:00 – Bob a due UOMINI – 1ª manche 10:00 – Sci alpino UOMINI – Slalom – Gare da medaglie 11:00 – Short track DONNE – 1000 m – 1° Quarti di finale 11:04 – 2° Quarti di finale 11:08 – 3° Quarti di finale 11:12 – 4° Quarti di finale 11:18 – Short track UOMINI – 500 m – 1° Preliminare 11:20 – 2° Preliminare 11:22 – 3° Preliminare 11:24 – 4° Preliminare 11:26 – 5° Preliminare 11:28 – 6° Preliminare 11:30 – 7° Preliminare 11:32 – 8° Preliminare 11:55 – Short track DONNE – 1000 m – 1ª Semifinale 11:57 – Bob a due UOMINI – 2ª manche 11:59 – Short track DONNE – 1000 m – 2ª Semifinale 12:04 – Short track UOMINI – Staffetta 5000 m – 1ª Semifinale 12:17 – 2ª Semifinale 12:36 – Short track DONNE – 1000 m – Finale B 12:42 – Short track DONNE – 1000 m – Finale 14:05 – Curling UOMINI – Preliminari Regno Unito – Norvegia Repubblica Ceca – Canada Svezia – Germania Italia – Cina 16:40 – Hockey su ghiaccio DONNE – Semifinale Stati Uniti – Svezia 19:00 – Mono bob DONNE – 3ª manche 19:00 – Salto con gli sci UOMINI – Super Team – Gare da medaglie 19:05 – Curling DONNE – Preliminari Corea del Sud – Cina Svizzera – Regno Unito Stati Uniti – Italia Giappone – Canada 19:30 – Sci freestyle DONNE – Big Air – Finale 20:00 – Pattinaggio artistico COPPIE – Stile libero 21:10 – Hockey su ghiaccio DONNE – Semifinale Canada – Svizzera 21:20 – Mono bob DONNE – Gare da medaglie 23:15 – Pattinaggio artistico COPPIE – Classifica generale L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari lunedì 16 febbraio, streaming, calendario italiani in gara Oggi, lunedì 16 febbraio, la tredicesima giornata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si svolge in diretta televisiva. Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 16 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, 16 febbraio, si svolge la tredicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 9 febbraio. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari lunedì 16 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi lunedì 16 febbraio va in scena la tredicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle ... oasport.it Due giorni di fuoco alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: il calendario di lunedì e martedìScopri il calendario per lunedì e martedì delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: ti aspettano 2 giorni di fuoco. msn.com Milano-Cortina, le medaglie in palio oggi C’è lo short track ed il pattinaggio artistico a coppie #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi facebook