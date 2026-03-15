Perché l’Inter ha scelto il silenzio stampa

L’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali dopo la partita contro l’Atalanta. La squadra nerazzurra ha preferito mantenere il silenzio stampa, in seguito alle decisioni arbitrali che, secondo alcuni membri del club, avrebbero influenzato il risultato finale. La scelta arriva in un momento di forte delusione per l’esito della sfida, caratterizzata da diverse decisioni dell’arbitro.

In casa Inter resta forte l’amarezza per quanto accaduto nel finale della sfida contro l’Atalanta, una partita segnata da diversi episodi arbitrali che secondo l’ambiente nerazzurro avrebbero inciso sul risultato finale. La tensione accumulata nelle ultime settimane è aumentata anche alla luce di quanto già successo nel derby, quando non era stato concesso un rigore per il presunto fallo di mano di Ricci. Contro la squadra bergamasca le proteste si concentrano su due momenti chiave della gara. Il primo riguarda il gol realizzato da Krstovic, arrivato dopo un contatto tra Sulemana e Dumfries che, secondo la lettura dell’Inter, avrebbe dovuto essere sanzionato come fallo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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