Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Giulio Pellizzari si è piazzato secondo dopo aver attaccato in salita negli ultimi chilometri a Camerino. Del Toro ha conquistato il Tridente, mentre Pellizzari ha mostrato un'ottima forma nel finale della tappa. La gara si è conclusa con Pellizzari in seconda posizione e Del Toro al primo posto.

Giulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di chilometri all’arrivo di Camerino. Il ciclista italiano ha staccato gli altri big e ha guadagnato circa sette secondi di margine nei confronti dei diretti avversari, sognando di ribaltare la classifica generale e di meritarsi la maglia azzurra di leader della Corsa dei Due Mari di fronte al proprio pubblico. Il coraggio non è mancato al 22enne marchigiano, che sperava di sfiancare il messicano Isaac Del Toro. L’alfiere della UAE Emirates ha gestito per qualche istante e poi ha risposto in prima persona, è rientrato sul portacolori della Red Bull-BORA-hansgrohe e negli ultimi 500 metri è riuscito a staccarlo, conquistando la frazione e meritandosi il tanto ambito Tridente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il Tridente

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