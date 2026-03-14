Classifica Tirreno-Adriatico 2026 sesta tappa | Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il Tridente

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Giulio Pellizzari si è piazzato secondo dopo aver attaccato in salita negli ultimi chilometri a Camerino. Del Toro ha conquistato il Tridente, mentre Pellizzari ha mostrato un'ottima forma nel finale della tappa. La gara si è conclusa con Pellizzari in seconda posizione e Del Toro al primo posto.

Giulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di chilometri all’arrivo di Camerino. Il ciclista italiano ha staccato gli altri big e ha guadagnato circa sette secondi di margine nei confronti dei diretti avversari, sognando di ribaltare la classifica generale e di meritarsi la maglia azzurra di leader della Corsa dei Due Mari di fronte al proprio pubblico. Il coraggio non è mancato al 22enne marchigiano, che sperava di sfiancare il messicano Isaac Del Toro. L’alfiere della UAE Emirates ha gestito per qualche istante e poi ha risposto in prima persona, è rientrato sul portacolori della Red Bull-BORA-hansgrohe e negli ultimi 500 metri è riuscito a staccarlo, conquistando la frazione e meritandosi il tanto ambito Tridente. 🔗 Leggi su Oasport.it

classifica tirreno adriatico 2026 sesta tappa pellizzari splendido secondo del toro conquista il tridente
© Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il Tridente

Articoli correlati

Classifica Tirreno-Adriatico 2026, quarta tappa: Pellizzari supera Del Toro ed è il nuovo leader!Mathieu Van der Poel si è imposto in volata sul traguardo di Martinsicuro centrando il secondo successo personale nel giro di quattro giorni, mentre...

Classifica Tirreno-Adriatico 2026, seconda tappa: Pellizzari scalda i cuori, Del Toro in maglia azzurraLa seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di...

Approfondimenti e contenuti su Classifica Tirreno Adriatico 2026 sesta...

Temi più discussi: Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Come cambia la classifica generale dopo San Gimignano: volano Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari; Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Giulio Pellizzari tallona il nuovo leader Del Toro! Tiberi in corsa per il podio; Tirreno-Adriatico 2026, la classifica big: Isaac Del Toro torna davanti, Giulio Pellizzari a 23, crolla Antonio Tiberi.

classifica tirreno adriatico classifica tirreno adriatico 2026Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il TridenteGiulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di chilometri ... oasport.it

classifica tirreno adriatico classifica tirreno adriatico 2026Classifica Tirreno-Adriatico 2026, quinta tappa: Del Toro si riprende la maglia azzurra, Pellizzari difende il podioSi susseguono giorno dopo giorno i cambi della guardia in vetta alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026, e la quinta tappa non ha fatto ... oasport.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.