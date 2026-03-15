Per la Ternana brutta sconfitta a Pesaro Fere in dieci per l’espulsione di Dubickas
La Ternana subisce una sconfitta a Pesaro, dove resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Dubickas. La squadra ospite affronta la gara con un modulo 3-4-2-1, schierando Pozzi tra i pali e diversi cambi nel secondo tempo. La partita si conclude con il risultato di 1-0 per il Vis Pesaro, che segna il gol decisivo nel primo tempo.
VIS PESARO 1 TERNANA 0 VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi, Primasso (28’ pt Tonucci e dal 18’ st Barranco), Di Renzo, Zoia, Paganini (18’ st Ventre), Berengo, Pucciarelli, Durmush, Di Paola (29’ st Pisano), Machin (29’ st Mariani), Nicastro. A disp.: Guarnone, Fratti, Fraternale, Bastianelli, Cataudella, Martinelli, Chudy, Lari. All. Stellone TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Kurti, Martella, Kerrigan (38’ st Ferrante), Majer (38’ st McJannet), Vallocchia, Ndrecka (30’ st Pagliari), Orellana (30’ st Aramu), Panico (16’ st Leonardi), Dubickas. A disp.: Morlupo, Delibra, Tripi, Capuano, Meccariello, Proietti, Ludovici. All. Liverani Arbitro: Caruso di Viterbo Marcatore: 4’ pt Di Paola Note: Spettatori: 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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