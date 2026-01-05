Ternana | vittoria sotto il diluvio col Livorno Fere in svantaggio poi Kerrigan e Dubickas

La Ternana ha ottenuto una vittoria importante contro il Livorno, nonostante il maltempo e il campo pesante. Dopo essere passata in svantaggio, i gol di Kerrigan e Dubickas hanno permesso ai rossoverdi di portare a casa i tre punti. Una prestazione caratterizzata dalla determinazione e dalla capacità di reagire alle difficoltà, evidenziando la forza del gruppo in una sfida difficile sotto la pioggia battente.

TERNANA 2 LIVORNO 1 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Maestrelli (40’ st Loiacono), Martella, Kerrigan (35’ st Bianay), Garetto, McJannet, Ndrecka, Orellana (15’ st Proietti), Pettinari (35’ st Leonardi), Dubickas (35’ st Durmush). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Romeo, Brignola, Capuano, Valenti, Turella, Bruti. All. Liverani LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti, Mawete (35’ st Gentile), Baldi, Noce, Haveri, Biondi (21’ st Cioffi), Hamlili, Panaioli (35’ st Panattoni), Peralta (21’ st Bonassi), Di Carmine, Dionisi (48’ st Marinari). A disp.: Tani, Ciobanu, Odjer, Nwachukwu, Malva, Ghezzi, Antoni. All. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana: vittoria sotto il diluvio col Livorno. Fere in svantaggio, poi Kerrigan e Dubickas Leggi anche: Ternana-Arezzo 1-1, termina in parità il match: a segno Dubickas nelle Fere Leggi anche: Ternana-Livorno 2-1, le fere vincono in rimonta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ternana: vittoria sotto il diluvio col Livorno. Fere in svantaggio, poi Kerrigan e Dubickas; Sotto il diluvio del Liberati la Ternana torna alla vittoria: Livorno rimontato 2-1; Ternana-Livorno 2-1, vittoria nel pantano; Ternana-Livorno, le pagelle degli Amaranto. Sotto il diluvio del Liberati la Ternana torna alla vittoria: Livorno rimontato 2-1 - di Mattia Farinacci La Ternana vince una partita rocambolesca contro il Livorno e inizia il 2026 nel migliore dei modi. umbria24.it Ternana-Livorno 2-1, rossoverdi in rimonta: prima gioia del 2026 sotto il diluvio - Livorno chiude il programma, della prima giornata di ritorno del girone B di Serie C. today.it

Ternana-Livorno 2-1 - Sotto di un goal al 6° del primo tempo (a segno Biondi per il Livorno) le Fere trovano subito la reazione con Kerrigan e passano in ... rainews.it

La Ternana Women comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Antonio Cincotta. Subentrato dopo la scomparsa di Fabio Melillo, ha guidato il club alla promozione in Serie A con la vittoria del campionato. La società lo ringrazia per il prezioso lavoro - facebook.com facebook

La Roma chiude il 2025 in testa alla Serie A: la vittoria sulla Ternana permette di restare a +5 su Juventus e Fiorentina. Decidono Dragoni e Viens nel primo tempo. Tre punti pesantissimi. #AsRoma x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.