Per la primavera bisognerà attendere in arrivo pioggia e freddo in tutta la regione

In Friuli Venezia Giulia, il tempo peggiora a causa di una perturbazione atlantica che interessa la regione. Tra domenica 15 marzo e lunedì si prevedono piogge e rovesci, in particolare nelle zone vicino ai rilievi e sulla pianura dell’alta regione. La presenza di pioggia e freddo durerà almeno fino all'inizio della settimana.

Tra oggi, domenica 15 marzo e lunedì 16 marzo sono attese piogge e rovesci, soprattutto nelle aree vicine ai rilievi e sull’alta pianura Peggiora il tempo in Friuli Venezia Giulia per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Tra oggi, domenica 15 marzo e lunedì sono attese piogge e rovesci, soprattutto nelle aree vicine ai rilievi e sull’alta pianura. La primavera si farà dunque attendere. La quota neve si manterrà generalmente tra 1200 e 1500 metri, ma potrà scendere temporaneamente più in basso sulle zone montane. Lunedì inizierà con qualche schiarita, ma tra pomeriggio e sera è previsto un nuovo impulso instabile e più freddo da nord con rovesci sparsi e possibili temporali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

In arrivo il freddo, poi la pioggia. Per la neve la montagna dovrà aspettareUn’irruzione di aria artico-continentale è pronta a raggiungere il Friuli Venezia Giulia, determinando un deciso calo delle temperature.

Guerra agli “aspettoni”: pioggia di multe a chi parcheggia fuori da Malpensa per attendere i familiari in arrivoTra il 4 e il 6 marzo la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio di contrasto al fenomeno degli "aspettoni", automobilisti che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a primavera bisognerà

Discussioni sull' argomento Provati per lei: sette impermeabili leggeri per la primavera; Primavera, domani a Tavagnacco arriva la Sampdoria; Atalanta-Bayern Monaco: la sfida impossibile ai campioni tedeschi, ma bisogna credere nel sogno; Per una Dynamic Island più piccola bisognerà aspettare iPhone 19 Pro.

I jeans bianchi di Bianca Balti sono la tendenza della Primavera 2026I pantaloni in denim della modella sono tutto ciò di cui avremo bisogno questa stagione, soprattutto perché in saldo. elle.com

Ultimo mese per mangiare la nostra Polpettina Con polpettine fatte in casa, fonduta di parmigiano e spolverata di parmigiano. Si avvicina l’arrivo del menu Primavera Estate! Curiosi Una volta arrivato, per il ritorno della Polpettina bisognerà aspettare il pr facebook