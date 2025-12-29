L’arrivo di un’ondata di aria artico-continentale porterà un calo significativo delle temperature nel Friuli Venezia Giulia, accompagnato da precipitazioni di pioggia. Con il freddo che si farà sentire, la neve per ora rimane in attesa, riservata alle occasioni in montagna. Un cambiamento stagionale che richiede attenzione alle condizioni meteo e alle eventuali ripercussioni sulla vita quotidiana.

Un’irruzione di aria artico-continentale è pronta a raggiungere il Friuli Venezia Giulia, determinando un deciso calo delle temperature. Le correnti fredde in arrivo dai Balcani garantiranno tempo stabile e cieli sereni, ma porteranno con sé un contesto climatico particolarmente rigido. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - In arrivo il freddo, poi la pioggia. Per la neve la montagna dovrà aspettare

Leggi anche: Meteo: freddo, neve e pioggia verso il Sud. In arrivo una nuova perturbazione

Leggi anche: Tempesta invernale in arrivo in Italia con pioggia, neve, vento e freddo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Previsioni meteo: settimana di Natale instabile, in arrivo freddo con pioggia e neve; Sole e temperature miti addio, a Capodanno arriva il freddo: il meteo; Arriva il «ciclone di Natale»: Vigilia di pioggia e neve in montagna. E Santo Stefano porta il freddo; Sarà un bianco Natale? Dove torna la neve. Arriva il freddo: le previsioni meteo in Toscana.

In arrivo freddo intenso per gli ultimi giorni dell’anno - continentale: tra il pomeriggio di domani e il 31 dicembre le temperature sono previste in calo, in particolar ... msn.com