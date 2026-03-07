Guerra agli aspettoni | pioggia di multe a chi parcheggia fuori da Malpensa per attendere i familiari in arrivo

Tra il 4 e il 6 marzo, la Polizia di Stato di Varese ha effettuato controlli presso l’aeroporto di Malpensa per contrastare l’uso improprio delle piazzole di emergenza. In questa operazione sono state elevate numerose multe a automobilisti che parcheggiavano fuori dalle aree consentite, attendendo familiari o amici in arrivo. L’intervento si è concentrato sui cosiddetti “aspettoni”, che utilizzano queste zone per sostare senza autorizzazione.

Tra il 4 e il 6 marzo la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio di contrasto al fenomeno degli "aspettoni", automobilisti che utilizzano le piazzole di emergenza vicino alle uscite dell'aeroporto di Malpensa per attendere familiari o amici in arrivo. Nel corso del servizio, effettuato da pattuglie della questura di Varese e dei commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, della Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali di Ferno e Somma Lombardo, sono stati controllati 282 veicoli e sono state accertate e contestate 95 violazioni al codice della Strada, di cui 62 per divieto di sosta o parcheggio fuori centri abitati e violazione delle norme che regolano la fermata e la sosta di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

