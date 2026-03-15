Pentathlon | parità tecnica a Fiano Tognetti e Montecchia

Al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono svolti i seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior 2026 di pentathlon moderno, con Aurora Tognetti e Diego Montecchia che hanno ottenuto i migliori risultati nelle rispettive categorie. La gara ha visto una parità tecnica tra i partecipanti, con i due atleti che si sono distinti nel torneo. La competizione ha coinvolto diversi giovani atleti in un contesto di alto livello.

Al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono svolti i seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior 2026 di pentathlon moderno, con Aurora Tognetti e Diego Montecchia che hanno trionfato nelle rispettive categorie. Questi risultati preliminari definiscono i tabelloni ad eliminazione diretta per le finali previste domani, quando seguiranno le prove di ostacoli, nuoto e laser run. La competizione ha un’equilibrio straordinario nel settore femminile, dove tre atlete hanno ottenuto esattamente lo stesso bilancio di 20 vittorie contro 10 sconfitte, creando una situazione di parità tecnica mai vista prima in questa edizione. Nel comparto maschile, invece, la gara è stata dominata da due atleti che hanno chiuso entrambi con 21 assalti vinti e 9 persi, stabilendo un livello di eccellenza che funge da base per le sfide a venire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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