A Tolentino, il quattordicenne Fabio Santecchia ha chiuso la stagione con una vittoria. Nel campionato regionale Fim e nel torneo Uisp, il giovane ha dominato nella categoria 85cc. La sua prestazione ha sorpreso molti, confermando il talento di un ragazzo che sta crescendo nel mondo del motocross.

Il quattordicenne tolentinate Fabio Santecchia ha chiuso la stagione agonistica di motocross con la vittoria nella categoria 85cc sia nel campionato regionale Fim che in quello Uisp. Il talentuoso crossista ha dominato tutte le gare arrivando sempre sul podio confermandosi come il pilota da battere. La premiazione finale si è svolta a Fermignano per le gare Uisp mentre ad Ancona per il campionato Fim. Comprensibile la grande soddisfazione per lui, la famiglia e tutti gli sponsor. Adesso il passaggio alla categoria superiore, la 125cc dove sarà chiamato a confrontarsi con altri giovani centauri di tutte le Marche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motocross. Le gare Uisp e della Federazione nel segno del giovane Montecchia

Approfondimenti su Motocross Montecchia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Motocross Montecchia

Argomenti discussi: Calcio Uisp: Locanda Alinò vince il girone preliminare facendo l'en plein; Prossime Gare dal 19 Gennaio al 25 Gennaio 2026; Calcio Uisp: Armaneto in grande spolvero per il nuovo k.o. del Calcio Popolare; Prossime Gare dal 2 Febbraio al 8 Febbraio 2026.

Motocross. Le gare Uisp e della Federazione nel segno del giovane MontecchiaIl quattordicenne tolentinate Fabio Santecchia ha chiuso la stagione agonistica di motocross con la vittoria nella categoria 85cc sia ... sport.quotidiano.net

Riapre la stagione di motocross. Prime gare a CastellaranoScatta domenica la stagione agonistica n°46 del Moto Club Castellarano. Al crossodromo si svolgerà una prova del Trofeo Regionale Uisp. Al via i giovanissimi piloti del minicross con le categorie ... ilrestodelcarlino.it

Questo weekend ripartono gli Internazionali d’Italia Motocross e sarà possibile seguire tutte le gare live in streaming. La diretta è disponibile su: federmoto.tv Con doppia telecronaca, in italiano e in inglese. Se sei in possesso della tessera Member FMI, l’acc - facebook.com facebook