Pensioni 2026 | le nuove tabelle Inps e cosa succede agli importi

L’INPS ha completato le operazioni di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali in vista dei pagamenti del 2026. Si tratta di un intervento di grande rilievo, che coinvolge oltre 20 milioni di pensionati e recepisce quanto stabilito dal decreto interministeriale del 19 novembre 2025 sulla perequazione automatica dei trattamenti previdenziali. La circolare dell’Istituto, pubblicata in anticipo rispetto agli anni precedenti, chiarisce importi, percentuali e meccanismi di calcolo che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026. Di seguito, una guida completa e aggiornata con tabelle pensioni 2026, esempi pratici e spiegazioni semplici per capire quanto cambiano davvero gli assegni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

