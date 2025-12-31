Quanto aumentano le pensioni nel 2026? Tabelle e importi reali Inps

Nel 2026, le pensioni subiranno aggiornamenti che influiranno sugli importi percepiti. Le tabelle ufficiali dell'Inps illustrano i nuovi valori e le eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti. In questo approfondimento, analizzeremo le modalità di calcolo e gli importi reali previsti, offrendo una panoramica chiara e precisa delle novità in atto per i pensionati italiani.

Il quadro delle pensioni 2026 è ormai definito e iniziano a emergere con chiarezza gli effetti concreti sugli assegni. Il nodo centrale resta la perequazione, cioè l’adeguamento delle pensioni al costo della vita, in un contesto in cui l’inflazione continua a incidere sul potere d’acquisto dei pensionati. Per capire quanto aumenteranno davvero le pensioni dal 1° gennaio 2026 è necessario analizzare percentuali, fasce di reddito e nuovi importi Inps, distinguendo tra trattamento minimo e pensioni più elevate. Il decreto interministeriale e la perequazione all’1,4%. Il riferimento normativo è il decreto interministeriale del 19 novembre 2025, che ha fissato la percentuale di rivalutazione delle pensioni per il 2026 al +1,4%, con decorrenza dal 1° gennaio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

