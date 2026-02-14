La chimica dell’amore? È scritta nel cervello non nell’algoritmo | ecco perché con l’Ia non può funzionare

Il neuroscienziato ha spiegato che il cervello reagisce con una scarica di sostanze chimiche quando si prova amore, una reazione che l’intelligenza artificiale non può replicare. Il motivo risiede nel fatto che l’amore coinvolge processi biologici complessi, impossibili da simulare con un algoritmo digitale. Per esempio, l’attivazione di certe aree cerebrali durante le emozioni amorose dimostra che si tratta di una risposta naturale, non programmata.

(Adnkronos) – "Quando ci innamoriamo nel cervello si scatena una vera e propria tempesta neurochimica. L'ipotalamo rilascia sostanze che spiegano anche il cosiddetto 'mal d'amore': aumenta la dopamina, che genera euforia; cresce il nerve growth factor, associato al romanticismo; si innalza l'ossitocina, legata all'attaccamento; mentre la serotonina fluttua, contribuendo alla componente di pensiero ricorrente tipica. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Gli esperti avvertono che la sicurezza in rete non può essere affidata solo alle tecnologie.

Dalla diagnostica ecografica all’intelligenza artificiale, il progetto OvAi mira a migliorare la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore ovarico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Amore solo online? Non è amore e non può funzionare, parola di neurologo: ecco perché; San Valentino: che cosa succede nel nostro cervello durante un colpo di fulmine?; I profumi che stimolano la chimica dell'attrazione secondo il segno zodiacale; San Valentino: dieci film da vedere con bambini e ragazzi per parlare d'amore.

La chimica tra due persone può davvero trasformarsi in amore?La chimica fra due persone esiste, ma quando può trasformarsi in vero amore? Tutti, almeno una volta, abbiamo sperimentato quella sensazione inebriante e meravigliosa che si manifesta quando ... donnamoderna.com

La chimica di amore o tradimentoSi dice spesso che l'attrazione tra uomo e donna è un fatto di chimica. Negli ultimi anni, però, questa convinzione si è trasformata in un fatto scientifico, manuali e formule alla mano. Ad esempio, ... tgcom24.mediaset.it

Residenza Bottoni. Michael Bublé · L O V E. L'amore è un profondo legame emotivo e un sentimento intenso caratterizzato da affetto, desiderio di vicinanza e condivisione verso un'altra persona. Coinvolge mente, corpo e chimica (ossitocina, dopamina), evolv facebook